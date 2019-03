Ghardaïa : Dix ans de prison pour homicide volontaire

Le tribunal criminel de Ghardaïa a prononcé, mardi soir, une condamnation à dix ans de prison ferme à l'encontre de deux accusés poursuivis pour des actes d’association de malfaiteurs et leur participation à un homicide volontaire avec préméditation et outrage à magistrat. Le tribunal a ordonné également l’acquittement pour deux autres individus accusés pour les mêmes griefs.

Les faits remontent au mois d’octobre 2016, lorsque la victime, A. O., septuagénaire et notable du Ksar de Ghardaïa, en charge des questions liées à la sécurité dans les évènements de Ghardaïa, a reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux par des individus se nommant «l’armée électronique» et ayant établi «une liste de personnes à liquider». Ce notable a été par la suite frappé avec un objet contondant et laissé pour mort dans son jardin à Lechbour, avant d’être évacué à l’hôpital où il a succombé, quelques jours plus tard. Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public avait demandé l’application de la loi selon les actes d’accusation et la poursuite et leurs déclarations dans le cadre de l'interrogatoire préliminaire, devant le juge d'instruction et devant le tribunal de première instance.