Tébessa : 7 bombes détruites

Un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit 7 bombes artisanales à Tébessa (5e Région militaire). Par ailleurs, un détachement de l’ANP en coordination avec les services de la Sûreté nationale a arrêté à Tamanrasset (6e RM), deux narcotrafiquants en possession de 57 kilos de kif traité, tandis que d’autres détachements et des éléments de la Gendarmerie nationale et des Douanes algériennes ont intercepté six contrebandiers et saisi 26.420 paquets de cigarettes, 1.824 unités de feux d’artifices et 808 comprimés psychotropes, et ce, lors d’opérations distinctes à Ouargla, Biskra (4e RM) et Tébessa (5e RM)». En outre, un détachement de l’ANP «a appréhendé, à Djanet (4e RM), trois orpailleurs et saisi divers objets.