M. Lotfi Cheriet, nouveau DG de l’EPTV

Le directeur général de l'Entreprise publique de la télévision (EPTV), Toufik Khelladi, a été démis de ses fonctions, et remplacé par M. Lotfi Cheriet, a-t-on appris hier auprès de cette entreprise.

Ancien journaliste et directeur de l'information de l'EPTV, et directeur de Canal Algérie, M. Cheriet est membre de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV). M. Khelladi a été appelé à d'autres fonctions.