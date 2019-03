Tipasa : Une fillette retrouvée morte et sa sœur grièvement blessée

Une fillette de 4 ans a été retrouvée morte au moment où sa sœur adoptive a été gravement blessées samedi dernier à la cité des Oliviers de la ville de Daouda Marine, à l’est de Tipasa, a-t-on appris de sources sécuritaires. Selon les mêmes sources, la fillette a été retrouvée morte des suites de plusieurs coups qui lui auraient été assénés dans des "conditions obscures", au moment où sa sœur adoptive (6 ans) a été gravement blessée, et se trouve actuellement en soins intensifs à l’hôpital de Tipasa. Des investigations sont en cours en vue de déterminer les circonstances de ce crime et la victime aurait succombé des "suites d’une hémorragie aiguë causée par des blessures dues à des coups qui lui ont été assenés".

La même source qui n’a pas donné de plus amples informations pour "préserver le secret de l’enquête", a signalé que les parents adoptifs des deux petites filles sont entendus actuellement par la police judiciaire, au même titre que certains proches de la famille, dans l’attente du rapport du médecin légiste qui va procéder à une autopsie du corps de la victime.