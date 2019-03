Accidents de la route : 422 morts en janvier et février

Le Centre national de prévention et de sécurité routière a indiqué, hier, que 422 personnes sont mortes et 4.783 autres ont été blessées dans 3.583 accidents survenus au niveau national durant les deux premiers mois de l'année. Le nombre d'accidents a augmenté de 1,13 % en janvier et février 2019, a précisé le communiqué, ajoutant que le nombre de morts a baissé de 2,99% et celui des blessés de 2,13% par rapport à la même période de 2018. Selon les chiffres du même Centre, plus de 3.300 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route en 2018 au niveau national. A rappeler que le CNPSR a enregistré 23.024 accidents en 2018, ayant fait 3.310 morts et 23.570 autres blessés. Le nombre de morts a baissé de 9,04%, celui des blessés de 10,24% et celui des accidents de 8,04% par rapport au bilan de l'année 2017 communiqué par le CNPSR.