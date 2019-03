Oran : Refoulement d’une cargaison de 23,6 tonnes de détergents

Une cargaison de 23,6 tonnes de lave-glace et d'antigel en provenance d’Espagne a été refoulée par les services de contrôle aux frontières au port sec d’Es-Sénia pour absence d’autorisation préalable d’un produit toxique ou présentant un risque particulier, a-t-on appris hier de la direction régionale du commerce d’Oran.

Cette cargaison de lave-glace et antigel pour automobile d’une valeur de 1,46 million DA en provenance d’Espagne a été refoulée récemment par les services de contrôle aux frontières au niveau du port sec d’Es-Sénia (Oran), pour absence d’autorisation préalable d’un produit toxique ou présentant un risque particulier, a indiqué à l’APS le chef de bureau en charge du suivi et activités commerciales à la direction régionale du commerce d’Oran, Abdelfateh Mebraki. Février dernier, une cargaison de 57 tonnes de produits de quincaillerie dont 7 tonnes de gants de protection de type industriel d’une valeur de 10 millions DA en provenance de Chine, a été refusée d’admission par les services de contrôle compétents au port sec d’Es-Sénia, de même qu’un lot de 3 tonnes chargé de robinets pour radiateurs d’une valeur de 1,7 million DA, pour non conformité à l’étiquetage en langue nationale.

Sur ce registre, le même interlocuteur a expliqué que le ministère du Commerce a autorisé les produits étiquetés en Algérie, dans le cadre de la facilitation des formalités d’admission et de contrôle aux frontières relatives à la protection des consommateurs et la répression des fraudes.