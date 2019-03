Khraïssia : Démantèlement d’une bande de malfaiteurs

Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé dernièrement au démantèlement d'une bande de malfaiteurs activant au niveau de la commune de Khraissia (Alger-Ouest), qui s'adonne à la falsification de prescriptions médicales, de sceaux et de signatures pour se procurer des médicaments classés psychotropes, a indiqué vendredi un communiqué des mêmes services. Les services de la Sûreté urbaine de la commune de Khraissia ont arrêté trois suspects pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux et falsification de sceaux, de signatures et de prescriptions médicales pour se procurer des médicaments classés psychotropes destinés à la vente, précise le communiqué. Agissant suite à une plainte déposée par un médecin spécialiste contre trois individus suspects ayant falsifié des prescriptions médicales à l'usage de sceaux contrefaits relevant de son cabinet, les éléments de la Sûreté urbaine ont diligenté une enquête et effectué une perquisition au niveau du local d'un des suspects qui a donné lieu à l'arrestation des trois mis en cause et la saisie de 04 sceaux contrefaits et un micro-ordinateur, a ajouté la même source. Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la république territorialement compétent qui a ordonné la mise en détention provisoire de deux d'entre eux et convoqué le troisième, a conclu le communiqué.