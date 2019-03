El-Tarf : Repêchage du corps d’un pêcheur disparu en mer

Le corps d'un pêcheur disparu, hier matin, en mer, suite au renversement de son embarcation au large de la plage El-Battah, a été repêché en fin d'après-midi, a indiqué le chargé de la communication de la Protection civile. Le corps de la victime âgée de 27 ans a été retrouvé par des pêcheurs non loin de l'endroit où il s'était noyé à près de trois milles du rivage, a ajouté le lieutenant Layachi Guesmi. L'alerte avait été donnée par son accompagnateur, un pêcheur âgé de 25 ans, qui a regagné la côté à la nage, a-t-il rappelé. Aussitôt avisés, les éléments de la Protection civile des unités de Ben M'hidi et de Berrihane ont entamé les recherches, mobilisant deux plongeurs, ainsi que deux engins et une ambulance, de nombreux pêcheurs ont prêté main-forte aux équipes de recherche. Les mauvaises conditions climatiques et la grande agitation de la mer étaient à l'origine du renversement de cette embarcation des deux pêcheurs, originaires de Sidi Kaci, dans la commune de Ben M’hidi.