Ghardaïa : Deux narcotrafiquants arrêtés

Un détachement de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, a arrêté, le 22 mars à Ghardaïa (4e Région militaire), deux narcotrafiquants, et saisi 54 kg de kif traité et un camion. Un autre détachement de l'ANP a arrêté sept orpailleurs et saisi un détecteur de métaux, un marteau-piqueur, un groupe électrogène, un véhicule et un camion chargé de 7 tonnes de denrées alimentaires et 6.000 litres de l'huile de table à Bordj-Badji Mokhtar et à Tamanrasset (6e Région militaire). Dans le même cadre, un autre détachement de l'ANP a saisi 4.206 unités de boissons, en plus d'un camion contenant 750 boîtes de cigarettes à El-Oued et à Ouargla (4e Région militaire).