Les forces de police des wilayas de Relizane, Skikda et d'Alger ont procédé, récemment, à la saisie de 1.747 comprimés psychotropes et de kif traité et à l'arrestation de deux suspects a indiqué, jeudi dernier, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. A Relizane, l'opération menée suite à des informations signalant un suspect à bord d'un véhicule en possession de comprimés psychotropes, a donné lieu, après l'interception du véhicule, à la découverte de 1.610 comprimés psychotropes à son bord. La police de Skikda a, lors d'une autre opération, arrêté un suspect et saisi 700 g de kif traité, rapporte le communiqué qui fait également état de la saisie de 137 comprimés psychotropes à Alger ainsi que de quatre armes blanches.