M. Abdelkader Bendamèche a été nommé directeur de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Ayant déjà occupé plusieurs postes administratifs, M. Abdelkader Bendamèche compte parmi les hommes de culture versés dans les domaines de la musique et l'art algériens. Il a déjà présidé le Conseil national des arts et des lettres, avant d'être nommé à la tête de l'AARC, poste vacant depuis plus de quatre ans. Par ailleurs, Mme Nabila Rezaig a été nommée directrice du développement et de la promotion des arts au ministère de la Culture, en remplacement de Mme Zahia Bencheikh qui a "demandé à être relevée de ce poste". Mme Nabila Rezaig qui a occupé le poste de sous-directrice au ministère de la Culture, a également travaillé dans le domaine du cinéma à l'AARC, ajoute la même source.

Selon la même source, M. Mourad Benchikh a été nommé directeur du théâtre de Ain El Beida (wilaya d'Oum El Bouaghi). M. Ahmed Khoussa est nommé directeur du théâtre régional de Biskra.