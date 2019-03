Une coupure électricité est programmée aujourd’hui au niveau de plusieurs communes d’Alger-Sud, a indiqué jeudi dernier dans un communiqué la Direction de distribution d’électricité et du gaz de Gué de Constantine (SDA). Cette coupure de l’alimentation en électricité, est programmée de 6h à 10h du matin, en raison des travaux au niveau du réseau d’électricité de haute tension (60 KV), a précisé le communiqué. Elle concerne les communes de Baraki, Sidi Moussa, Gué de Constantine et Birtouta, souligne la même source. Elle affectera les localités suivantes : Sidi Moussa Centre, Hai Zouaoui, Route de l’Arbâa, Ouled Allel, Haouch Mihoub, Hai El Djilali, Bentalha, Cité 1.078 logements (Bentalha), Lot Marhaba 568 logements (Baraki), 700 logements (Bentalha), 1.200 logements (Haouch Mihoub), Zone d’activité de Gué de Constantine et Zone d’activité de Baba Ali en partie.

La SDA met à la disposition de ses clients, pour toute information, le numéro de son centre d’appel 3303, joignable 24h/24, ajoute le communiqué.