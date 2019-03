Tamanrasset

11 orpailleurs et deux contrebandiers arrêtés

Des détachements de l’ANP ont arrêté, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset/6e Région militaire, 11 orpailleurs et deux 2 contrebandiers, et ont saisi divers matériels, ainsi que des denrées alimentaires destinées à la contrebande. Dans le même contexte, un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Tiaret /2e RM, deux narcotrafiquants à bord d’un véhicule chargé de 17,6 kilos de kif traité, tandis que des Garde-côtes ont saisi 32,4 kilos de la même substance à Ghazaouet /2e RM. Par ailleurs, des détachements combinés de l’ANP ont intercepté, à Tiaret et In Guezzam, «18 immigrants clandestins de différentes nationalités, alors qu’une tentative d’émigration clandestine de 3 personnes a été déjouée, à Oran/2e RM. Lors d'une opération menée dans la localité frontalière de Béni Ouenif, un détachement de l'Armée nationale populaire a saisi, hier, 315 kilos de kif traité à bord d'un véhicule tout-terrain.

Quatre trafiquants de drogue interpellés à Alger et Mascara

«Quatre trafiquants de drogue ont été interpellés et plus de 8 kg de kif traité et 456 comprimés de psychotropes saisis à Alger et à Mascara», indique un communiqué de la Gendarmerie nationale. Dans la wilaya d'Alger, les gendarmes de la brigade de Hraoua, agissant sur renseignements, ont interpellé, au centre de la localité, deux personnes âgées de 33 et 36 ans, à bord d'un véhicule, en possession de 30 grammes de kif traité.

Poursuivant les investigations et en vertu d'un mandat de perquisition, les gendarmes enquêteurs, assistés par un groupe cynophile, ont saisi, dans le domicile de l'un des mis en cause, 8 kg de la même substance, avec la somme de 200.000 DA, représentant le revenu de la vente de cette substance. À Mascara, les gendarmes de la brigade de recherches, agissant sur renseignements, ont interpellé, sur la RN6, reliant Oran à Mascara, deux personnes âgées de 26 et 27 ans, à bord d'un véhicule, en possession de 456 comprimés de psychotropes.