Tipasa : Neutralisation d’une bande de voleurs de bétail

Une association de malfaiteurs, impliquée dans 14 affaires relatives au vol de bétail, a été mise hors d’état de nuire à Douaouda (Tipasa) par la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale, indique-t-on samedi dans un communiqué rendu public par ce corps constitué à Tipasa. Selon le document, la neutralisation de cette bande criminelle, dont la nuisance s’étendait, outre Tipasa, jusqu’aux wilayas d’Alger, Ain Defla et Blida, s’est faite sur la base d’une plainte déposée par un citoyen, sujet à un vol de vaches et d’une agression de la part d’individus non identifiés. Parallèlement à cette plainte, ajoute-t-on de même source, des informations relatives à l’arrestation d’un suspect dans une affaire de vol de bétail à Bouchaoui (Alger) sont parvenues aux éléments de la brigade de la gendarmerie nationale de Daouda. Suite à quoi il été procédé à l’identification de ce suspect, grâce aux investigations, engagées en coordination avec la brigade territorialement compétente de Bouchaoui, couronnées par l’arrestation de son complice à Douaouda. Une fois confrontées aux deux suspects, les victimes des vols de bétail enregistrés à Alger, Blida, Tipasa et Ain Defla, les ont immédiatement reconnus comme étant leurs agresseurs, selon le même communiqué, qui signale l’implication des deux prévenus dans 14 affaires de même type.