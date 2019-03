Consommation : Faire attention à la contrefaçon

Les participants à une journée d’information et de sensibilisation, organisée jeudi à la maison de la Culture Ali-Souai de Khenchela, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs, ont souligné l’importance de protéger le consommateur contre les dangers de la contrefaçon et des produits non conformes aux normes internationales. Lors de l’ouverture de cette rencontre, le directeur local du commerce, Djamel Hamzaoui, a indiqué que cette journée d’information vise à sensibiliser les consommateurs à leur droit à avoir accès à des produits connectés de qualité, et à obtenir une meilleure protection de leurs données et vie privée. Le président de l’Association de protection des consommateurs de la wilaya, Abdelaziz Ghezal, a mis en avant, dans de son intervention, le rôle du mouvement associatif dans la protection du consommateur, à travers l’organisation d’actions de sensibilisation aux dangers de la contrefaçon, appelant, à cette occasion, l’ensemble des consommateurs à signaler toute tentative de commercialisation de produits frauduleux.

De son côté, le chef de la brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant de la sûreté de wilaya, le lieutenant Bilel Chelghoum, a évoqué les risques d’une mauvaise utilisation d’internet et du téléphone mobile, et notamment ceux encourus par une jeunesse constamment connectée aux réseaux sociaux sans pour autant avoir connaissance de la dimension pénale de certains contenus. Il est à noter que la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs dans la wilaya de Khenchela a également donné lieu à une exposition des secteurs participants à cette manifestation, à l’exemple des opérateurs de téléphonie mobile et de l'Office national de métrologie légale.