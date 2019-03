Projets publics à El-Tarf : Suivi permanent

Deux mille places pédagogiques et 2.000 lits du nouveau pôle universitaire d’El Tarf, totalisant 6.000 places pédagogiques et 3.500 lits, seront livrés en septembre prochain, a indiqué jeudi le chef de l’exécutif local.

«La société indienne chargée de la réalisation de ce projet s’est engagée à livrer une partie de ce chantier pour la rentrée universitaire 2019-2020», a précisé M. Mohamed Belkateb, soulignant que le taux d’avancement des chantiers des résidences affiche 57% contre 40% pour le bloc pédagogique. Il a ajouté que les contraintes liées à ce chantier «ont été levées», indiquant que ce projet fait l’objet d’une «attention particulière et d’un suivi régulier». Il a également mis en avant l’importance de ce projet dans le renforcement des infrastructures pédagogiques et d’hébergement de l’université Chadli-Bendjedid. Selon le directeur des équipements publics (DEP), Salim Rezoug, des avenants concernant les chantiers de ce pôle universitaire sont en «cours d’approbation par la commission intersectorielle». Lancés en chantier vers la fin 2014, pour un investissement public de cinq milliards de dinars, les travaux du pôle universitaire ont connu plusieurs arrêts pour divers problèmes avant d’être redynamisés en 2017, a-t-on rappelé. L’université Chadli-Bendjedid de la wilaya d’El Tarf compte actuellement un total de 8.000 étudiants répartis sur 6 facultés et une quinzaine de départements.