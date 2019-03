Le DG de la Protection civile reçoit l’ambassadeur américain

Examen de la coopération

Le développement de la coopération dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens, la gestion des risques, la formation et l’échange d’expertise ont été abordés par le directeur général de la Protection civile, le colonel Boughalef Boualem, à l'occasion de l'audience qu'il a accordée jeudi à l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, John P. Desrocher.

Au cours de cette audience, qui entre dans le cadre de «la dynamisation» des relations algéro-américaines, «tous les aspects liés au développement de la coopération dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens, la gestion des risques courants et majeurs, en particulier dans le volet de la formation et l’échange d’expertise, ont été abordés».

L’ambassadeur a saisi cette occasion pour «saluer le grand professionnalisme» de la Protection civile algérienne.