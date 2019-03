Sûreté de la wilaya d’Alger : Arrestation de plus de 3.400 individus impliqués dans diverses affaires criminelles

2.728 affaires ont été traitées en février dernier par les services de Sûreté de la wilaya d'Alger, ayant permis l'arrestation de 3.448 prévenus et leur présentation devant les juridictions compétentes. Les affaires traitées concernent l'atteinte aux biens et aux personnes, les délits et crimes contre la famille et les mœurs ainsi que le port d'armes blanches prohibées. Dans le cadre de la lutte contre la drogue, le traitement de près de 1.200 affaires, impliquant près de 1.500 individus, a permis la saisie de 24 kg de cannabis, de 16.000 comprimés psychotropes, 1,68 g de cocaïne, 1,80 g d'héroïne et 21 g d'opium.