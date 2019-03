El-Bayadh : Découverte d’un lot d’armes de guerre

Un lot d'armes de guerre a été découvert dans le désert à El Bnoud, dans la wilaya d'El Bayadh, par des éléments de la gendarmerie nationale, en collaboration avec les éléments du secteur opérationnel militaire de la Région. Des éléments de la première section de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale de Labiodh Sidi Cheikh ont effectué le 9 mars une patrouille d’inspection, en compagnie des éléments du secteur opérationnel militaire, à travers la commune d'El Bnoud à l’extrême sud de la wilaya d'El Bayadh, qui s'est soldée par la découverte d'un lot d’armes de guerre dissimulé dans une fosse à 15 km d’El Bnoud, a indiqué un communiqué de la Gendarmerie nationale. Le lot d'armes est constitué de deux fusils, un pistolet mitrailleur, 44 balles et deux obus de lance-roquettes.

Six narcotrafiquants arrêtés

Des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 14 mars, dans des opérations distinctes à In Guezzam, Tamanrasset/6e RM et In Amenas/4e RM, 17 orpailleurs et saisi trois véhicules tout-terrain et divers matériels. Dans le même contexte, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté à El-Tarf, Jijel et Béjaïa (5e RM) et Biskra (4e RM), six narcotrafiquants et saisi 94,5 kg de kif traité, 1.302 comprimés psychotropes et 3.500 paquets de cigarettes, tandis que les éléments de la Gendarmerie nationale ont démantelé, à Oran (2e RM), un réseau de falsification de monnaies, composé de cinq criminels et saisi une somme estimée à plus de 365 millions de centimes et une somme estimée à 38.500 euros. Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont saisi à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf (5e RM) 7.552 litres de carburant.