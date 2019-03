Crash d'un avion d’instruction à Oran : Décès du pilote

Lors d'un vol nocturne d'instruction planifié, un avion d'instruction de type L-39 de l’Ecole supérieure de l’Air de Tafraoui (2e Région militaire) a fait l'objet d'un crash, le 13 mars à 21h10 dans une zone inhabitée à Sidi Ghanem, wilaya d'Oran. On déplore le décès du pilote, précise le ministère de la Défense nationale. Suite à ce tragique incident, le général de corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a présenté ses sincères condoléances et exprimé «sa profonde compassion à la famille du Chahid. Il a, également, ordonné l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes et les circonstances du crash.