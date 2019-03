Adrar : Découverte d’une cache d’armements

Une patrouille de fouille et de recherche menée près des frontières à Adrar, dans la 3e Région militaire, d’un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert une cache d'armements et de munitions. La cache contenait «un canon de calibre 106 mm, une mitrailleuse lourde de calibre 12,7 mm, avec un chargeur de munitions, une mitrailleuse de type PKT, une mitrailleuse de type RPK, avec un chargeur de munitions, un fusil-mitrailleur (FMPK) avec deux bandes de munitions, trois pistolets-mitrailleurs avec trois chargeurs, deux fusils semi-automatiques de type Simonov et un fusil à lunette. Cette cache contenait également 2 obus pour lance-roquettes SPG-9, 12 fusées pour mortiers 120 mm, 18 fusées pour mortiers 82 mm, 79 mines antipersonnel et 602 balles de différents calibres.