Boumerdès et Skikda : 3 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

Un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté, à Boumerdès (1re Région militaire), deux éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis qu'un autre élément a été appréhendé et une casemate contenant des denrées alimentaires et d'autres objets a été détruite à Skikda (5e RM). Dans le même contexte et lors d'une patrouille de recherche près de la bande frontalière à In Guezzam (6e RM), un détachement a découvert une cache contenant 2.059 balles de différents calibres.

D’autres détachements de l'ANP en collaboration avec les éléments de la Gendarmerie nationale, ont intercepté à Oran, Mostaganem (2e RM) et Batna (5e RM), sept narcotrafiquants et saisi dix kilos de kif traité et 2.629 comprimés psychotropes, alors que 2.148 unités de boissons ont été saisies à El-Oued (4e RM). D'autre part, un détachement a arrêté, à Tamanrasset (6e RM), sept orpailleurs et saisi 5 groupes électrogènes et 5 marteaux-piqueurs», tandis que 40 immigrants clandestins ont été interceptés à In Guezzam.