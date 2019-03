Mostaganem : Un mort et deux blessés dans un dérapage

Une personnes a trouvé la mort et deux autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation, survenu hier à Sirat a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de la protection civile. L'accident s’est produit suite au dérapage d’un véhicule utilitaire au douar Adaidia dans la commune de Sirat (20 km au sud de Mostaganem). Les agents de la protection civile ont déposé le corps de la victime (32 ans), morte sur le coup, à la morgue de l’hôpital de Bouguirat et ont transporté les deux blessés (25 et 32 ans) aux urgences. Par ailleurs, le dérapage, hier, d’un camion semi-remorque sans faire de dégâts a perturbé la circulation à la voie d’évitement à l’ouest de Mostaganem.