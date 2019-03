Tissemsilt : Journées historiques « Femmes rebelles »

Les premières journées historiques «Femmes rebelles» se sont ouvertes hier au musée du moudjahid de Tissemsilt, à l’initiative de ce dernier, et ce, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Cette manifestation de trois jours comporte une exposition de photos de martyrs et de moudjahidate de la glorieuse guerre de Libération. Des ouvrages traitant de cette période charnière de l’histoire du pays, des revues spécialisées et des travaux de recherches sur le combat de la femme algérienne durant la guerre de Libération sont également exposés. Un concours sur la meilleure recherche historique traitant de la vie d’une martyre ou d’une moudjahida, ouvert aux élèves de la wilaya, a été lancé dans le cadre de cette manifestation. Le directeur du musée donnera une conférence sur la participation de la femme au combat libérateur du pays. Des moudjahidate, des filles de chouhada et des historiennes seront honorées au terme de cette manifestation.