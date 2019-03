Tunisie : Décès de 11 bébés dans une maternité

Des enquêtes ont été ouvertes après la mort de 11 nouveau-nés entre jeudi et vendredi dans une maternité de Tunis, a indiqué, samedi, le ministère de la Santé. Onze nouveau-nés ont perdu la vie à la maternité de la Rabta, qui fait partie d'un important complexe hospitalier de la capitale, a précisé le ministère dans un communiqué publié sur sa page Facebook. «Une enquête médicale a été ouverte», a précisé un porte-parole du ministère. Cette enquête interne vise aussi à vérifier l'organisation du service concerné en matière d'hygiène et de gestion de sa pharmacie. «Des mesures de prévention et de traitement ont été prises afin d'éviter d'autres victimes» et de «s'assurer de l'état de santé des autres bébés de la maternité», écrit le ministère dans son communiqué. Le ministre de la Santé s'est rendu sur place samedi.

Une enquête judiciaire a également été ouverte, a indiqué le porte-parole du parquet à la presse.