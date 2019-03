Reddition de 3 terroristes à Tamanrasset

Trois terroristes se sont rendus, le 9 mars, aux autorités militaires à Tamanrasset, dans la 6e Région militaire. Il s'agit des dénommés Mokhtari Abbah, dit ‘‘Abou Malek’’, de Abbès Momou, dit ‘‘Hamza’’ et d’El Seddik Meltafa, dit ‘‘Abou Obeida’’, qui avaient rallié les groupes terroristes en 2016. Ils étaient en possession de "trois pistolets mitrailleurs, de six chargeurs, de douze obus de mortiers, douze cartouches propulsives, un obus de calibre 60 mm et une fusée, seize grenades, treize détonateurs et 180 balles. Un autre détachement de l'ANP a découvert, en coordination avec les services des Douanes, à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), une cache contenant un fusil semi-automatique, cent obus de mortier, cinq roquettes pour RPG-2, ainsi que 57 kilos de kif traité.