Khenchela et El-Tarf : Arrestation de 3 narcotrafiquants

Un détachement combiné de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, a intercepté, à l’aube du 9 mars à Khenchela (5e RM), un narcotrafiquant à bord d’un camion chargé de 630 kg de kif traité, tandis qu’un autre détachement combiné a arrêté, à El-Tarf (5e RM), deux narcotrafiquants en possession de 19,5 kig de la même substance.

Lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), des détachements de l’ANP ont arrêté dix orpailleurs et saisi un camion, 40 groupes électrogènes, 20 marteaux-piqueurs, 9 détecteurs de métaux et des sacs de mélange de pierres et d’or brut. Un autre détachement a saisi, dans la localité de Debdeb à In amenas (4e RM), 498 caméras de surveillance, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à El-Oued (4e RM), deux contrebandiers à bord d’un camion chargé de 5.230 unités de boissons, et ont également saisi deux fusils de chasse et 425 cartouches à Tébessa (5e RM).