Reddition d’un terroriste à Tamanrasset

Un terroriste s'est rendu, hier, aux autorités militaires à Tamanrasset, en 6e Région militaire. Il s’agit du dénommé "Akebaoui Ammar", dit "Hama Oueld H’mimed", qui avait rallié les groupes terroristes en 2012 et était "en possession d'un fusil semi-automatique et de munitions". Une cache contenant des armes de guerre et des munitions a été également découverte à El-Bayadh (2e RM) par un détachement de l'ANP. Un autre détachement combiné a découvert, lors d’une opération de fouille et de ratissage menée au Sahara de Lebenoud, wilaya d’El-Bayadh (2e RM), une cache d’armes et de munitions qui contenait un pistolet-mitrailleur, deux fusils à répétition, deux roquettes antichars, ainsi qu’une quantité de munitions.