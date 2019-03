EL-OUED ET IN AMENAS : Arrestation de trois contrebandiers

Des détachements combinés de l’ANP ont intercepté, le 7 mars à El Oued et In Amenas/4e Région militaire, trois contrebandiers et saisi 16.256 comprimés psychotropes et 23.930 comprimés de substances parapharmaceutiques.

Un autre détachement a arrêté, à Tamanrasset/6e RM, un contrebandier à bord d’un camion chargé de 30 tonnes de ciment, alors que des Gardes-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de 7.984 litres de carburants à Souk-Ahras, Tébessa, El-Taref/5e RM.