Aïn Defla et Oran : Deux narcotrafiquants arrêtés

Un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 6 mars à Aïn Defla (1re Région militaire), un narcotrafiquant en possession de 38 kilos de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Oran (2e Région militaire), un autre narcotrafiquant et saisi 7 kilos de la même substance. Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué, à Annaba (5e Région militaire), des tentatives d'émigration clandestine de 33 personnes, alors que 17 immigrants clandestins ont été interceptés à In Amenas et Tiaret.