FLN : Élargissement du secrétariat de l’instance dirigeante

Le Coordonnateur de l'Instance dirigeante du parti du Front de libération nationale (FLN), Mouad Bouchareb, a présidé, mercredi, l'élargissement du Secrétariat de l'instance dirigeante à de nouveaux membres en portant leur nombre à 21. La liste nominative rendue publique dans un communiqué du parti fait état du maintien de la majorité des membres du Secrétariat de l'instance dirigeante, installés en novembre dernier, sous la présidence de Mouad Bouchareb, Coordonnateur général.

Ont été maintenus, Leila Tayeb, Mahmoud Guemama, Saida Bounab, Said Lakhdari et Samira Bouras Kerkouche, alors que Mustapha Karim Rahiel a été écarté.

La liste compte des ministres, anciens ou en exercice, en l'occurrence Tayeb Louh, Mahdjoub Bedda, Hachemi Djiar et le Secrétaire général de la Présidence de la République, Habba El-Okbi, outre le retour d'anciens cadres du parti, à l'image d’Abderrahmane Belayat, Abdelkrim Abada, Salah Goudjil et des membres du parlement tels que Abdelhamid Si Affif et Mahmoud Guisaoui.