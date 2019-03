Boumerdes : Une casemate et des bombes détruites

Des détachements de l'Armée nationale populaire ont détruit, mardi dernier, lors d'opérations de fouille et de ratissage menées à Beni Amrane et Dellys, wilaya de Boumerdes 1re Région militaire, une casemate et cinq bombes artisanales, alors qu'un autre détachement combiné a arrêté un élément de soutien aux groupes terroristes à Oran/2e RM. D’autres détachements combinés ont intercepté à Sétif et Bejaia/5e RM, six narcotrafiquants en possession de 11,2 kg de kif traité, tandis que 50 quintaux de tabac ont été saisis à Biskra/4e RM. A In Guezzam /6e RM et Djanet/4e RM il a été procédé à l’arrestation de trois orpailleurs et à la saisie de divers matériels. Par ailleurs, des éléments des Garde-côtes ont déjoué à El Kala/5èe RM et Ghazaouet/2e RM, des tentatives d'émigration clandestine de 26 personnes.