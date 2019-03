Tébessa : 3 ans de prison ferme pour soutien à des groupes terroristes

Le tribunal criminel près la cour de Tébessa a condamné, hier, B. Y., 32 ans, à trois ans de prison ferme, pour soutien à des groupes terroristes et utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour les promouvoir. Le tribunal criminel a condamné l'accusé à trois ans d'emprisonnement, pour avoir soutenu les activités des groupes terroristes, traité les données relatives à leurs activités et diffusés directement via des supports électroniques, les réseaux sociaux notamment.

L'affaire a été confiée à la brigade régionale de lutte contre la cybercriminalité de Constantine, et l'enquête a été entamée à la mi-juin 2018, les enquêteurs, après investigations, sont parvenus à localiser B. Y. à Bir El-Ater, à 90 km de Tébessa. L'accusé a été appréhendé dans un cybercafé, et l'enquête a démontré qu'il avait ouvert plusieurs comptes sur un réseau social et créé des blogs dans lesquels il diffusait un des slogans d'une organisation terroriste. L'enquête a également démontré que l'accusé avait piraté des sites internationaux.