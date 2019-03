Les hadjis doivent s’assurer que les agences de voyages sont agréées

L'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a appelé les hadjis algériens désirant voyager avec des agences de tourisme et de voyages à s'assurer que celles-ci figurent dans la liste des 42 agences agréées pour l'organisation du Hadj 2019. Ils peuvent vérifier la liste sur le site électronique de l'Office www.onpo.dz, a ajouté la même source. A noter que pour la prochaine saison du pèlerinage, les frais du Hadj et du billet d'avion seront payés en une seule tranche auprès de la Banque d'Algérie, les services d'Air Algérie devant prélever leurs droits directement auprès de la BA.