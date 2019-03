M’sila et Oran : 2 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

Des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 2 mars, deux éléments de soutien aux groupes terroristes, lors d’opérations menées distinctement à M’sila/1re RM et Oran/2e RM. Par ailleurs, un détachement de l’ANP a saisi, en coordination avec les services des Douanes, à In Guezzam/6e RM, divers matériels, tandis que des Garde-frontières ont saisi 22 fusils de chasse à Tébessa/5e RM. D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Oran/2e RM, un narcotrafiquant en possession de 80 kilos de kif traité, alors que 196 comprimés psychotropes et 31.800 paquets de charbon ont été saisis à Ouargla et El-Oued/4e RM.