Ambassade d’Algérie en France : Rétablissement du dispositif de garde statique

Le dispositif de garde statique devant l'ambassade d'Algérie en France a été rétabli, hier, ainsi que celui de la résidence de l'ambassadeur, a-t-on constaté. L'Algérie avait reconduit, le 24 février dernier, le dispositif de sécurité en faction des représentations de la France en Algérie (Alger, Annaba et Oran), qui sont de nouveau gardées en permanence par la police algérienne. Pour rappel, le dispositif avait été levé par les autorités algériennes, le 19 septembre 2018, en réciprocité à la décision française du 4 septembre de ne plus assurer la protection de l'ambassade d'Algérie et de la résidence de l'ambassadeur en France. Par ailleurs, l'ambassadeur d'Algérie, Abdelkader Mesdoua, a rendu jeudi une visite de courtoisie au secrétaire d'État auprès du ministre français de l'Intérieur, chargé de la Sécurité, Laurent Nunez, au cours de laquelle les deux parties ont évoqué la décision de rétablissement du dispositif. Les deux responsables ont également examiné les voies et moyens permettant le renforcement des liens de coopération entre l'Algérie et la France dans le domaine de la coopération décentralisée et de la formation, a-t-on appris auprès de l'ambassadeur.