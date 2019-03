20 orpailleurs arrêtés dans l’extrême sud



Des détachements de l'ANP ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Djanet (4e Région militaire), Tamanrasset et Bordj-Badji Mokhtar (6e Région militaire), vingt orpailleurs et saisi divers matériels. Dans le même cadre, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, à Tlemcen et Oran (2e Région militaire), huit narcotrafiquants, et saisi 146 kilos de kif traité et trois véhicules touristiques .



2 bombes artisanale détruites à Médéa



«Un détachement de l’ANP a détruit, le 28 février, deux bombes artisanales à Médéa/1re Région militaire. D’autres détachements ont saisi à Djanet/4e RM et Tamanrasset/6e RM, deux détecteurs de métaux, cinq groupes électrogènes et deux marteaux-piqueurs, tandis que 8.293 litres de carburants et 12.300 paquets de cigarettes ont été saisis à El-Oued/4e RM, Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/5e RM.»

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Oran et à Sidi Bel-Abbès/2e RM, deux narcotrafiquants en possession de 24,4 kilogrammes de kif traité, d’une grenade et 28 balles, alors que des Garde-côtes ont déjoué, à Oran, des tentatives d'émigration clandestine de 37 personnes.