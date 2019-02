découverte d’une cache d’armes

Une cache contenant des armes de guerre et des munitions a été découverte mardi dernier à Tamanrasset par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’ANP a découvert, suite à une patrouille menée près de la bande frontalière à Tamanrasset/6e Région militaire (RM), une cache d’armes et de munitions contenant un mitrailleur lourd de calibre 14,5 mm, un fusil mitrailleur (FMPK), un fusil à lunette, deux fusils à répétition, vingt obus pour mortier de calibre 82 mm, ainsi que deux chaînes de munitions, 1.373 balles de différents calibres et deux sacs de produits chimiques utilisés pour la préparation d’explosifs», précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP «ont arrêté, lors d’opérations distinctes menées à In-Amenas/4e RM, Tamanrasset et In-Guezzam/6e RM, quatre orpailleurs et saisi six détecteurs de métaux, sept groupes électrogènes, deux marteaux-piqueurs, 4,8 kilogrammes de TNT, 23 cordons détonants, 18 capsules, 185 sacs de charbon et 1,4 kilogramme de kif traité», ajoute le communiqué du MDN. Dans le même contexte, des détachements combinés de l’ANP «ont appréhendé, à Tlemcen et Oran/2e RM, 11 narcotrafiquants et saisi 18 kilogrammes de kif traité et 05 véhicules touristiques, tandis que 2.090 comprimés psychotropes et 6.626 unités de différentes boissons ont été saisies à Bechar/3e RM, Sétif et Bejaia/5e RM», selon la même source.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté, à Tébessa/5e RM, un individu à bord d’un véhicule utilitaire chargé de 269 cartouches de différents calibres, de 800 grammes de poudre noire, ainsi que de produits et d’outils servant dans le remplissage des cartouches».