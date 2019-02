Tamanrasset : Reddition de deux terroristes

Deux terroristes se sont rendus lundi aux autorités militaires à Tamanrasset et fourni des renseignements qui ont permis la découverte d'une cache contenant des armes de guerre et des munitions, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, deux terroristes se sont rendus aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire).

Il s'agit en l'occurrence des dénommés Mustapha Imlaouene, dit Zakaria, qui avait rallié les groupes terroristes en 2015, et Lahcen Dellali, dit Abou Youcef qui avait rallié les groupes terroristes en 2016», précise la même source.

Lesdits terroristes ont fourni des renseignements ayant permis la découverte d'une cache contenant «deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un lance-roquettes de type RPG-2, dix obus BM-21, douze fusées de calibre 120 mm, deux roquettes pour SPG-9, une roquette pour RPG-7, neuf charges pour RPG-7, sept obus de mortier de calibre 82 mm, 180 grenades défensives, quatre chargeurs de munitions, trois chaînes de munitions de calibre 12,7 mm, en plus d'une quantité de munitions de différents calibres (2.257 balles)». «Ces opérations de qualité témoignent, sans doute, de la permanente vigilance et de la ferme détermination des différentes unités de l'Armée nationale populaire mobilisées aux remparts de nos frontières nationales, à défendre l'intégrité de notre pays, ainsi que sa sécurité et sa stabilité», souligne le communiqué.