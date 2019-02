Bouira et Skikda : 2 bombes artisanales détruites

2 bombes, de confection artisanale, ont été détruites, lors de deux opérations de fouille et de ratissage, menées par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) à Bouira et Skikda, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée nationale populaire ont découvert et détruit, dimanche dernier, 2 bombes artisanales, et ce, lors de deux opérations de fouille et de ratissage menées à Bouira (1re Région militaire) et Skikda (5e RM)», indique le MDN dans un communiqué. un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont aussi appréhendé, à Oran (2e RM), 5 narcotrafiquants et saisi 105,8 kilogrammes de kif traité et 4 véhicules touristiques».

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Ouargla et Laghouat (4e RM), 4 immigrants clandestins de différentes nationalités».