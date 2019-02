Tlemcen : 3 narcotrafiquants arrêtés et plus de 50 kg de kif traité saisis

Des garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 22 février, à Tlemcen et à Ghazaouet (2e RM), trois narcotrafiquants et saisi 50.5 kilos de kif traité. Par ailleurs, un détachement de l’ANP a appréhendé, à Bordj Badji Mokhtar et à Tamanrasset (6e RM), 43 orpailleurs, et saisi un véhicule tout-terrain, huit détecteurs de métaux, quatre groupes électrogènes et onze marteaux-piqueurs. D’autre part , des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Tiaret (2e RM), six immigrants clandestins.