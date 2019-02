Tlemcen : Arrestation de 3 narcotrafiquants

«Un détachement de l’ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, a arrêté, le 21 février à Tlemcen (2e RM), trois narcotrafiquants en possession de 19 kilos de kif traité, alors que des détachements combinés de l’ANP ont saisi à Blida (1re RM) et à Skikda (5e RM), 959 comprimés psychotropes. D’autres détachements ont saisi 15.457 litres de carburants à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf (5e RM), arrêté 33 orpailleurs à Djanet (4e RM) et Tamanrasset (6e RM) et saisi deux fusils de chasse et divers matériels. D’autre part, des garde-côtes «ont appréhendé 19 émigrants clandestins à bord d’une embarcation artisanale à El-Tarf (5e RM)», conclut le communiqué.