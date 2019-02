Oran et Tissemsilt : Arrestation de deux éléments de soutien aux groupes terroristes

«Un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 20 février, deux éléments de soutien aux groupes terroristes, à Oran et à Tissemsilt (2e Région militaire), tandis qu’un autre détachement de l’ANP a découvert et détruit, lors d’une opération de fouille et de ratissage, menée dans la localité de Beni Bouatab, wilaya de Chlef (1re RM), deux bombes de confection artisanale», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Par ailleurs, «et en continuité de l’opération ayant permis de démanteler un réseau de trafic de drogues composé de douze criminels et de saisir 11 quintaux de kif traité, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tipasa (1re RM), quatre narcotrafiquants et saisi 42,9 kilos de kif traité». En outre, «un détachement de l’ANP a appréhendé, à Tamanrasset (6e RM), dix orpailleurs et saisi divers matériels, tandis que des garde-côtes ont arrêté, à El-Kala (5e RM), trois plongeurs sans autorisation», ajoutant que «six immigrants clandestins ont été interceptés à In-Guezzam (6e RM)».