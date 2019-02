Salon du Tourisme d’Oran : Nouveaux investissements

La 10e édition du Salon international du tourisme, des voyages et des transports (SIAHA) a ouvert ses portes, jeudi dernier, à Oran. Plus de 200 exposants nationaux et étrangers (une quarantaine de pays) y participent. La Tunisie est présente avec plus de dix exposants, et une participation remarquable des chaînes internationales du management hôtelier. Aussi, des représentants d’offices de tourisme, agences de voyages, hôtels, centres de remise en forme, stations balnéaires, centres de thalassothérapie, instituts et écoles de formation, campings, musées, parcs, compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires ainsi que des groupes investisseurs dans le secteur.

Le salon a prévu, aussi, un espace dédié, entièrement, à la promotion de la gastronomie algérienne à travers des shows culinaires et des présentations des produits du terroir, des ateliers de sensibilisation, des espaces de jeux traditionnels et un riche programme d’animation culturelle et même artistique, ainsi que des visites guidées sur Oran et vers des wilayas limitrophes. Les organisateurs de SIAHA 2019 se fixent comme objectif de contribuer à la promotion du tourisme réceptif, la culture touristique et l’artisanat en Algérie, sensibiliser les différents opérateurs publics sur les potentialités touristiques, exposer les nouveaux projets et les investissements touristiques en cours, tracer les perspectives de développement du secteur dans notre pays, et présenter les nouvelles destinations tendances et les produits d’été. Il est à noter la présence en force, dans cette édition, d’instituts et écoles de formation aux métiers du tourisme. Plusieurs entreprises nationales exposent à l’occasion de cet évènement des produits de service contribuant à la promotion du secteur, en particulier en rapport avec l’artisanat.

A l’occasion de la tenue du Salon du tourisme, Air Algérie offre à ses clients une réduction sur ses réseaux nationaux et internationaux allant jusqu’à 55% sur le prix des billets.

Amel Saher