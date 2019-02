ASSSEMBLéE PARLEMENTAIRE DE LA MéDITERRANéE : Une délégation à Belgrade

Une délégation des deux chambres du Parlement a présenté, jeudi, lors des travaux de la 13e session de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), l’approche de l’Algérie en matière de déradicalisation.

La délégation algérienne a mis en exergue «le rôle de l’Algérie dans la lutte contre l’extrémisme, sous toutes ses formes, ainsi que ses efforts pour la préservation des facteurs de stabilité dans la région, ainsi que l’approche de l’Algérie en matière de lutte contre ce fléau, à travers plusieurs axes sécuritaire, politique et économique», mettant en avant «le rôle positif» de cette approche dans l’instauration de la sécurité et de la stabilité nationales», précise la même source. Outre l’élection du député Abdelmadjid Denouni, en qualité de vice-président de l’APM, les travaux de la première journée ont été marqués par le débat de nombreuses questions relatives à la situation sécuritaire dans la région, en sus de la question de la migration clandestine et les questions économiques et climatiques.

Les travaux de cette session ordinaire ont vu la participation de 24 pays, dont l’Algérie, et de nombreux représentants d’organisations et instances internationales.