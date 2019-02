Crash d’un avion de combatà Tiaret : Décès des deux membres d’équipage

Dans le cadre d un vol d’instruction de nuit planifié, un avion de combat de type SU24 de la Base aérienne d’Aïn Ouessara (1re Région militaire) s’est crashé dans une zone agricole inhabitée, le 20 février à 22h, aux environs de la commune de Rechaïga, dans la wilaya de Tiaret.

On déplore, dans cet incident, deux martyrs en service commandé. Il s’agit de deux officiers membres de l’équipage, le pilote et le copilote. Suite à ce tragique événement, le général de Corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire a aussitôt ordonné l’ouverture d’une enquête, pour élucider les causes et les circonstances du crash. De même, il présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion aux familles de l’équipage, et prie Allah le Tout-Puissant de leur accorder force et courage dans cette douloureuse épreuve.