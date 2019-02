Le directeur de campagne du candidat Abdelaziz Bouteflika a appelé, jeudi à Alger, les directeurs de campagne au niveau des wilayas à "respecter tous les candidats, s'en tenir aux lois de l'Etat et à ne pas verser dans des polémiques qui ne servent pas le pays".

Présidant une réunion regroupant l'ensemble des directeurs de campagne du candidat Bouteflika au niveau des 48 wilayas, M. Sellal a mis l'accent sur la nécessité de respecter tous les candidats, soulignant l'impératif "d'éviter de verser dans la polémique qui ne sert pas le pays, à faire preuve de sincérité et à s'en tenir aux lois de la République".

Après avoir mis en avant l'importance de "mener une campagne électorale au niveau des wilayas qui soit à la hauteur de la réputation et du parcours du candidat Bouteflika", M. Sellal a rappelé les réalisations du président Bouteflika, notamment l'édification des fondements de l'Etat, les droits de la femme, la paix et la réconciliation nationale, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'habitat et les réformes politiques et économiques ayant consolidé la puissance de l'Algérie au double plan, régional et international.