MDN : 5 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

5 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés mardi denier à Tissemsilt, Oran et M'Sila par des détachements de l'Armée nationale populaire. D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale ont réussi à démanteler, à Blida/1re RM, un réseau criminel composé de 12 narcotrafiquants et saisi 11,20 quintaux de kif traité, ainsi que 17 véhicules et une somme d’un milliard cinquante-huit millions de centimes». L’opération est toujours en cours.

Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6e RM, 76 orpailleurs, saisi 4 véhicules tout-terrain et divers matériels.