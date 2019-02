Constantine : Un bébé de 14 mois victime du gaz

Le tueur silencieux frappe encore à Constantine. Cinq personnes ont été victimes, avant-hier soir, d’une asphyxie au monoxyde de carbone (CO), au niveau d’un appartement du groupement résidentiel n°1 de l’unité de voisinage 17 de la nouvelle ville Ali Mendjeli (commune du Khroub), a-t-on appris auprès des services de la protection civile. Intervenus vers 21 h 35, les pompiers de l’unité principale Benatallah-Mohamed-Cherif n’ont pu que constater le décès d’un bébé de 14 mois, de sexe féminin, des suites de l’intoxication. Les autres occupants de l’appartement, le père et la mère, âgés de 28 à 39 ans, ainsi que les autres enfants, deux garçons de 6 et 7 ans, ont pu être secourus, avant d’être transportés vers les urgences de l’hôpital Abdelkader- Bencharif, sis dans ladite ville. Selon les premières constatations des éléments de la protection civile, le gaz incriminé proviendrait d’un chauffe-bain défectueux. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de la survenue de ce drame. Si l’on se réfère aux statistiques fournies par la direction régionale de la protection civile, cette victime serait la 27e depuis le début de l’année en cours, et ce malgré les efforts déployés par les pompiers, en partenariat avec les services de la Société de Distribution de l’Électricité et du Gaz de l’Est (SDE), la sûreté nationale, les directions de l’Éducation et du Commerce, ainsi que la radio locale, afin de sensibiliser le maximum de citoyens contre les dangers liés à ce gaz mortel.

Issam B.