MDN : Une bombe détruite et un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté

Un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit, une bombe de confection artisanale à Tizi Ouzou/1re RM, tandis qu’un autre détachement combiné a arrêté un élément de soutien aux groupes terroristes à M’sila/1re RM». D’autres détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset et In-Guezzam/6e RM, sept contrebandiers et saisi trois véhicules tout-terrain, 1.300 litres d’huile de table et trois téléphone satellitaires. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Bechar/3e RM, un narcotrafiquant à bord d’un véhicule touristique chargé de 68 kilos de kif traité, alors que 73 immigrants clandestins ont été arrêtés à Jijel et Tamanrasset.